«Если уходит секс, отношения заканчиваются». Бывшая жена украинского футболиста — об изменах мужа и женской полигамии
22:22
Ирина Морозюк, бывшая жена украинского защитника «Ризеспора» Николая Морозюка, поделилась мнением по поводу роли секса в отношениях.
— Думаю, Коля мне изменял, — сказала Морозюк в интервью YouTube-каналу «Олицкая». — Как отношусь? Да никак не отношусь. Я этого не чувствовала, но допускаю это.
— А вы ему изменяли?
— Нет.
— А хотелось?
— Да, но я не изменяла. Я считаю, враньем, что мужчины полигамны, а женщины — нет. Нам социум это навязывает. Думаю, что женщины более полигамны, но девушки стесняются своей полигамности".
Секс — это 70 процентов отношений. Если уходит секс, отношения заканчиваются. Уходит страсть, кто-то недорабатывает, кто-то перерабатывает. Когда уходит, уходят отношения.
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