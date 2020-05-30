Ирина Морозюк, бывшая жена украинского защитника «Ризеспора» Николая Морозюка, поделилась мнением по поводу роли секса в отношениях.

— Думаю, Коля мне изменял, — сказала Морозюк в интервью YouTube-каналу «Олицкая». — Как отношусь? Да никак не отношусь. Я этого не чувствовала, но допускаю это.

— А вы ему изменяли?

— Нет.

— А хотелось?

— Да, но я не изменяла. Я считаю, враньем, что мужчины полигамны, а женщины — нет. Нам социум это навязывает. Думаю, что женщины более полигамны, но девушки стесняются своей полигамности".

Секс — это 70 процентов отношений. Если уходит секс, отношения заканчиваются. Уходит страсть, кто-то недорабатывает, кто-то перерабатывает. Когда уходит, уходят отношения.