«Если обидят, «ужалю» очень больно». Жена Погребняка показала фото со змеей на день рождения

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, выложила в своем Instagram пост в честь своего дня рождения. На фото девушка запечатлена в обнимку со змеей.

Напомним, что Погребняк женился в 2014 году. Марию российский футболист знает со школы. В их семье трое сыновей.

«Спасибо родителям, что подарили мне жизнь! Сегодня родилась — скорпиончик Мария! Как и с любым скорипоном, со мной сложно! Я требовательная, страстная, вспыльчивая, эгоистичная, но при этом верная и поверьте была и буду такой всегда, — подписала фото Мария. — Если дружу, то дружу, если люблю, то люблю, тут среднего не может быть. Но если обидят, «ужалю» очень больно и второго шанса не будет у человека точно.

Знаете, если бы меня спросили хочу ли я вернуться в свои 18, 20, 25 — точно нет! Мне сейчас очень комфортно! Я только начинаю жить!

Я прекрасно стала понимать людей, жизнь! Сняла розовые очки наконец , но могу их надеть если мне так нужно. Сейчас я согласна играть лишь по своим правилам и, поверьте, в моей игре их точно никто не сможет нарушить!

Я реализовалась как мамочка, у меня 3 прекрасных сына! Спасибо Богу за таких чудесных пацанов!

Несколько успешных бизнес проектов! И поверьте дальше их будет только больше. Я как ракета, только набираю высоту.

Я не стою на месте, я развиваюсь».