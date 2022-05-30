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Женская лига

Сегодня, 11:15

«Без платья лучше». Нугуманова выложила фото с глубоким декольте на пляже

Нугуманова опубликовала фото с пляжа в Дубае
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Елизавета Нугуманова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своем Telegram-канале показала, как проводит отпуск в Дубае. Спортсменка опубликовала ряд фотографий с пляжа в голубом платье, подчеркивающем ее спортивную фигуру.

В комментариях болельщики оценили снимки девушки:

«В платье хорошо, а без платья лучше»

«Какая красавица, очень идет цвет!»

«Летняя и улетная»

«Ты нереально красивая в этом платье»

Елизавета Нугуманова занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.

Фигурное катание
Елизавета Нугуманова
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