«Без платья лучше». Нугуманова выложила фото с глубоким декольте на пляже
Нугуманова опубликовала фото с пляжа в Дубае
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своем Telegram-канале показала, как проводит отпуск в Дубае. Спортсменка опубликовала ряд фотографий с пляжа в голубом платье, подчеркивающем ее спортивную фигуру.
В комментариях болельщики оценили снимки девушки:
«В платье хорошо, а без платья лучше»
«Какая красавица, очень идет цвет!»
«Летняя и улетная»
«Ты нереально красивая в этом платье»
Елизавета Нугуманова занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.
Новости