«Без платья лучше». Нугуманова выложила фото с глубоким декольте на пляже

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своем Telegram-канале показала, как проводит отпуск в Дубае. Спортсменка опубликовала ряд фотографий с пляжа в голубом платье, подчеркивающем ее спортивную фигуру.

В комментариях болельщики оценили снимки девушки:

«В платье хорошо, а без платья лучше»

«Какая красавица, очень идет цвет!»

«Летняя и улетная»

«Ты нереально красивая в этом платье»

Елизавета Нугуманова занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.