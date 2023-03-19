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Женская лига

19 марта, 18:50

«Вот это грудь». Экс-жена Кокорина показала себя полностью обнаженной

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Дарья Валитова.
Фото Соцсети

Бывшая жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова выложила в свои социальные сети провокационный снимок. На нем девушка полностью голая делает селфи в зеркало, прикрывая одной рукой пышный бюст.

Фото Соцсети

Ранее она выложила игривое фото в кровати.

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года. В 2017-м у них родился сын Майкл. В конце 2021 года Дарья призналась, что рассталась с футболистом, но они остались в хороших отношениях.

Александр Кокорин
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