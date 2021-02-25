Экс-жена Кержакова попала в реанимацию
Милана Тюльпанова, бывшая жена главного тренера «Томи» Александра Кержакова, была экстренно госпитализирована.
В ее профиле Instagram был опубликован сторис, который спустя некоторое время был удален.
«С утра ее нашел брат. Я вызвала скорую. Про него говорить не хочу. Он — ну нет комментариев — зачем-то сказал людям, что все обойдется, хотя она в реанимации», — говорилось в сообщении.
Как сообщает «Пятый канал», Тюльпанова приняла большую дозу снотворного. Причиной могло стать то, что последний возлюбленный девушки оказался мошенником. Супруг, который был известен как некий «бизнесмен Евгений», скрывал правду о своем прошлом. Мужчина оказался аферистом и ранее имел проблемы с законом.
Тюльпанова является экс-супругой Кержакова. 10 апреля 2017 года у супругов родился сын Артемий. 3 мая 2018 года пара объявила о расставании.
Дополнительная информация:
https://www.5-tv.ru/news/333139/milana-tulpanova-gospitalizirovana-votdelenie-reanimacii/
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