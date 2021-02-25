Экс-жена Кержакова попала в реанимацию

Милана Тюльпанова, бывшая жена главного тренера «Томи» Александра Кержакова, была экстренно госпитализирована.

В ее профиле Instagram был опубликован сторис, который спустя некоторое время был удален.

«С утра ее нашел брат. Я вызвала скорую. Про него говорить не хочу. Он — ну нет комментариев — зачем-то сказал людям, что все обойдется, хотя она в реанимации», — говорилось в сообщении.

Как сообщает «Пятый канал», Тюльпанова приняла большую дозу снотворного. Причиной могло стать то, что последний возлюбленный девушки оказался мошенником. Супруг, который был известен как некий «бизнесмен Евгений», скрывал правду о своем прошлом. Мужчина оказался аферистом и ранее имел проблемы с законом.

Тюльпанова является экс-супругой Кержакова. 10 апреля 2017 года у супругов родился сын Артемий. 3 мая 2018 года пара объявила о расставании.