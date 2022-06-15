«Это грудь или воздушные шары?» Бывшая жена Кокорина выложила откровенные фото в убойном белье

Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выложила новую фотографию у себя в соцсетях.

Девушка показала свой образ в бежевом нижнем белье, подчеркивающем ее фигуру.

Дарья Валитова. Соцсети

Подписчики отреагировали на откровенный наряд Валитовой:

«Это грудь или воздушные шары?»

«Красивая, сладкая девочка».

«Вот это да! Красавица».

Ранее экс-супруга Кокорина показала фото в изящных трусиках. Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.