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Сегодня, 15:49

«Это грудь или воздушные шары?» Бывшая жена Кокорина выложила откровенные фото в убойном белье

Бывшая жена Александра Кокорина выложила фото в нижнем белье
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
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Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выложила новую фотографию у себя в соцсетях.

Девушка показала свой образ в бежевом нижнем белье, подчеркивающем ее фигуру.

Дарья Валитова. Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Соцсети

Подписчики отреагировали на откровенный наряд Валитовой:

«Это грудь или воздушные шары?»

«Красивая, сладкая девочка».

«Вот это да! Красавица».

Ранее экс-супруга Кокорина показала фото в изящных трусиках. Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.

Александр Кокорин
Дарья Валитова
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