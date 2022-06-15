«Это грудь или воздушные шары?» Бывшая жена Кокорина выложила откровенные фото в убойном белье
Бывшая жена Александра Кокорина выложила фото в нижнем белье
Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выложила новую фотографию у себя в соцсетях.
Девушка показала свой образ в бежевом нижнем белье, подчеркивающем ее фигуру.
Дарья Валитова.
Соцсети
Подписчики отреагировали на откровенный наряд Валитовой:
«Это грудь или воздушные шары?»
«Красивая, сладкая девочка».
«Вот это да! Красавица».
Ранее экс-супруга Кокорина показала фото в изящных трусиках. Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.
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