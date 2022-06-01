Ефимова зажгла на концерте Metallica в откровенном коротком платье

Российская пловчиха Юлия Ефимова в соцсети выложила фото с концерта Metallica, который проходил в рамках фестиваля BottleRock в округе Напа, Калифорния.

На девушке было надето короткое, красное, облегающее платье и черная шляпа.

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

С 24 по 29 апреля в Казани состоится чемпионат России, в котором Ефимова, скорее всего, не будет принимать участия.