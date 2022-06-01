Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 10:16

Ефимова зажгла на концерте Metallica в откровенном коротком платье

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Юлия Ефимова (справа).
Фото Соцсети

Российская пловчиха Юлия Ефимова в соцсети выложила фото с концерта Metallica, который проходил в рамках фестиваля BottleRock в округе Напа, Калифорния.

На девушке было надето короткое, красное, облегающее платье и черная шляпа.

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

С 24 по 29 апреля в Казани состоится чемпионат России, в котором Ефимова, скорее всего, не будет принимать участия.

Юлия Ефимова
6
3
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Последний трофей для Месси? Придуман Суперкубок для сборных, Италия и Аргентина сыграют уже 1 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валялась на полу и шлепала себя: появилось видео с откровенным танцем Медведевой в коротком платье
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости