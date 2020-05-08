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Ефимова впечатлила роскошным селфи в купальнике: на фото можно смотреть вечно

17:52
Юлия Ефимова. Фото instagram.com
Юлия Ефимова. Фото instagram.com
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Трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую сторис в своем Instagram. 28-летняя спортсменка показала селфи в купальнике.

«Настроение после тренировки», — подписала фото Ефимова, отдыхая в бассейне на надувном матрасе.

Ефимова и фруктовое настроение: пловчиха похвасталась идеальными бедрами

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