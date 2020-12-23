Ефимова поразила поклонников фото в блестящем платье
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова опубликовала у себя в Instagram новое фото.
Спортсменка выложила фотографию в серебряном блестящем платье со спущенной с плеча правой бретелькой.
Подписчики Ефимовой остались восхищены постом девушки:
irenpustobaeva1: «Божественная!»
katypanty: «Восхитительная грация!»
kir12_2020: «Женственность зашкаливает»
mrmarcelbonte: «Сногсшибательный эльф Санты»
botafogo22: «Звезда Голливуда!»
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