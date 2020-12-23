Ефимова поразила поклонников фото в блестящем платье

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова опубликовала у себя в Instagram новое фото.

Спортсменка выложила фотографию в серебряном блестящем платье со спущенной с плеча правой бретелькой.

Подписчики Ефимовой остались восхищены постом девушки:

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