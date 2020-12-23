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Ефимова поразила поклонников фото в блестящем платье

Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова опубликовала у себя в Instagram новое фото.

Спортсменка выложила фотографию в серебряном блестящем платье со спущенной с плеча правой бретелькой.

Подписчики Ефимовой остались восхищены постом девушки:

irenpustobaeva1: «Божественная!»

katypanty: «Восхитительная грация!»

kir12_2020: «Женственность зашкаливает»

mrmarcelbonte: «Сногсшибательный эльф Санты»

botafogo22: «Звезда Голливуда!»

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