Трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram фото и видео с отпуска на Гавайях. Спорстменка продемонстрировала подписчикам виды заката и свою фигуру.

— Всем Алоха (распространенное гавайское слово, которое используется для обозначения приветствия/пожелания радости и любви — прим. «СЭ»), — подписала фото Ефимова.

Ефимова выигрывала две серебряные медали на Олимпиаде-2016 (Рио-де-Жанейро), также бронзу на Играх в Лондоне (2012). Является шестикратной чемпионкой мира.