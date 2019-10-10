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Ефимова делает романтичные посты на Гавайях. Здесь прекрасно все — и фигура, и музыка, и закаты

12:30
Юлия Ефимова поражает своих подписчиков в Instagram красивыми снимками на Гавайях. Фото instagram.com
Юлия Ефимова поражает своих подписчиков в Instagram красивыми снимками на Гавайях. Фото instagram.com
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Трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram фото и видео с отпуска на Гавайях. Спорстменка продемонстрировала подписчикам виды заката и свою фигуру.

— Всем Алоха (распространенное гавайское слово, которое используется для обозначения приветствия/пожелания радости и любви — прим. «СЭ»), — подписала фото Ефимова.

Ефимова выигрывала две серебряные медали на Олимпиаде-2016 (Рио-де-Жанейро), также бронзу на Играх в Лондоне (2012). Является шестикратной чемпионкой мира.

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