Ефимова делает романтичные посты на Гавайях. Здесь прекрасно все — и фигура, и музыка, и закаты
12:30
Трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram фото и видео с отпуска на Гавайях. Спорстменка продемонстрировала подписчикам виды заката и свою фигуру.
— Всем Алоха (распространенное гавайское слово, которое используется для обозначения приветствия/пожелания радости и любви — прим. «СЭ»), — подписала фото Ефимова.
Ефимова выигрывала две серебряные медали на Олимпиаде-2016 (Рио-де-Жанейро), также бронзу на Играх в Лондоне (2012). Является шестикратной чемпионкой мира.