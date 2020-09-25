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Самая сексуальная спортсменка планеты провела тренировку с игроками «Боруссии»

21:55
Алиса Шмидт. Фото - Тренировка с игроками «Боруссии». Фото - Тренировка с игроками «Боруссии». Фото -
Алиса Шмидт. Фото -
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Бегунья сборной Германии Алиса Шмидт провела занятие по общей физической подготовке для футболистов дортмундской «Боруссии».

Немецкий клуб пригласил 21-летнюю девушку в тренировочный комплекс и попросил ее проделать пару упражнений с игроками.

В 2019 году Шмидт была признана австралийским журналом Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира.

Выиграет ли медали самая сексуальная спортсменка планеты? Пока Алиса Шмидт далека от этого

Тренировка с игроками "Боруссии". Фото -
Тренировка с игроками «Боруссии». Фото —

Отдельно она пробежала дистанцию 400 метров вместе с защитником дортмундцев Матсом Хуммельсом и уверенно опередила футболиста.

— Я недооценил ее, — весело оправдывался Хуммельс.

Тренировка с игроками "Боруссии". Фото -
Тренировка с игроками «Боруссии». Фото —

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