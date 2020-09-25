Самая сексуальная спортсменка планеты провела тренировку с игроками «Боруссии»
21:55
Бегунья сборной Германии Алиса Шмидт провела занятие по общей физической подготовке для футболистов дортмундской «Боруссии».
Немецкий клуб пригласил 21-летнюю девушку в тренировочный комплекс и попросил ее проделать пару упражнений с игроками.
В 2019 году Шмидт была признана австралийским журналом Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира.
Выиграет ли медали самая сексуальная спортсменка планеты? Пока Алиса Шмидт далека от этого
Тренировка с игроками «Боруссии». Фото —
Отдельно она пробежала дистанцию 400 метров вместе с защитником дортмундцев Матсом Хуммельсом и уверенно опередила футболиста.
— Я недооценил ее, — весело оправдывался Хуммельс.
Тренировка с игроками «Боруссии». Фото —