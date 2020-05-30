«Домашнее насилие было нормой». Экс-жена украинского футболиста рассказала, как ее избивали в детстве

Ирина Морозюк, бывшая жена украинского защитника «Ризеспора» Николая Морозюка, рассказала о психологических травмах детства.

— Мама мало мной занималась. Когда она приходила после работы и спала, я сидела у кровати и смотрела, как она спит, — сказала Морозюк в интервью YouTube-каналу «Олицкая». — Меня и били сильно в детстве, и унижали. Мама часто унижала, особенно при друзьях. Ни за что. Кто-то ей испортит настроение, она приходила и начинала (разносить) меня в пух и прах. Домашнее насилие было нормой.

Еще дедушка был тиран. Он работал начальником областного ГАИ. Дедушка бил бабушку, бил меня. Кулаками. За волосы по всей хате таскал, стулом бросить. Головой об стену.

А мама унизительно била. По лицу. Могла взять за лицо и прилюдно оттолкнуть. При людях, при друзьях. А мне стыдно.

У меня мама болеет эпилепсией с 15 лет. Постоянный страх потерять маму, что она умрет. Я приступы эти наблюдала. Ей запрещали рожать меня из-за эпилепсии и говорили, что она родит больного ребенка. Говорили: «Делай аборт, такие, как ты, рожают дебилов». Она ж на очень жестких таблетках сидела.