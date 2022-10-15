Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 21:15

«БДСМ мамочка»: дочь Кафельникова похвасталась бюстом в платье с ремешками

Дочь Кафельникова показала откровенное фото в платье с ремешками
Читать «СЭ» в
Алеся Кафельникова.
Фото Соцсети

Алеся Кафельникова, дочь бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова, опубликовала новый пост в соцсетях.

23-летняя девушка показала подписчикам фото в откровенном платье с ремешками, продемонстрировав формы своего бюста.

«Всегда давит», — написала Кафельникова.

«Как всегда идеальна», — отреагировал один из подписчиков.

«БДСМ мамочка», — оставил такой комментарий другой пользователь.

В мае 2021 года Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина. В июле 2021-го Алеся родила ребенка. Имя дочери — Киара.

Евгений Кафельников
8
1
Читайте также
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
Появилось видео со свадьбы Александра Емельяненко
Маск назвал риск ядерной катастрофы высочайшим за последние 60 лет
В аэропорту Норвегии задержан россиянин с двумя дронами в багаже
ВСУ полностью провалили наступление в Херсонской области
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Секс-символ ММА сделала селфи в откровенном купальнике и показала большую грудь
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости