«БДСМ мамочка»: дочь Кафельникова похвасталась бюстом в платье с ремешками

Дочь Кафельникова показала откровенное фото в платье с ремешками

Алеся Кафельникова, дочь бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова, опубликовала новый пост в соцсетях.

23-летняя девушка показала подписчикам фото в откровенном платье с ремешками, продемонстрировав формы своего бюста.

«Всегда давит», — написала Кафельникова.

«Как всегда идеальна», — отреагировал один из подписчиков.

«БДСМ мамочка», — оставил такой комментарий другой пользователь.

В мае 2021 года Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина. В июле 2021-го Алеся родила ребенка. Имя дочери — Киара.