«БДСМ мамочка»: дочь Кафельникова похвасталась бюстом в платье с ремешками
Дочь Кафельникова показала откровенное фото в платье с ремешками
Алеся Кафельникова, дочь бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова, опубликовала новый пост в соцсетях.
23-летняя девушка показала подписчикам фото в откровенном платье с ремешками, продемонстрировав формы своего бюста.
«Всегда давит», — написала Кафельникова.
«Как всегда идеальна», — отреагировал один из подписчиков.
«БДСМ мамочка», — оставил такой комментарий другой пользователь.
В мае 2021 года Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина. В июле 2021-го Алеся родила ребенка. Имя дочери — Киара.
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