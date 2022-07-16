Девушка Сергачева похвасталась упругой грудью и плоским животиком в бикини

Девушка российского защитника «Тампа-Бэй» Михаила Сергачева Елизавета Федотова выложила несколько новых фотографий в социальных сетях. Она похвасталась, как хорошо провела отпуск с мужем в Мексике.

Елизавета Федотова.

«Чудесный случился отпуск», — написала девушка.

Елизавета Федотова.

Этим летом Михаил Сергачев согласовал новый долгосрочный контракт с «Тампой».

24-летний российский защитник подписал соглашение с «Лайтнинг» на восемь лет, по которому его средняя зарплата составит 8,5 миллиона долларов в год.

Общая сумма сделки — 68 миллионов долларов.

Новый договор Сергачева начнет действовать через сезон — с чемпионата-2023/24.