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Девушка Роналду порадовала поклонников фото в откровенном платье

19:50
Джорджина Родригес. Фото Instagram
Джорджина Родригес. Фото Instagram
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Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в своем Instagram. Она снялась в откровенном платье.

— С закрытыми глазами и бодрствующими мечтами, — подписала фото Родригес.

Роналду и Родригес имеют общую дочь, которая родилась в 2017 году. Также у футболиста есть три ребенка от суррогатных матерей.

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