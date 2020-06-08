Девушка Роналду порадовала поклонников фото в откровенном платье
19:50
Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в своем Instagram. Она снялась в откровенном платье.
— С закрытыми глазами и бодрствующими мечтами, — подписала фото Родригес.
Роналду и Родригес имеют общую дочь, которая родилась в 2017 году. Также у футболиста есть три ребенка от суррогатных матерей.
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