Девушка Нобоа показала, как загорает в зеленых стрингах топлес

Девушка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, Кевиам Касо, опубликовала у себя в социальных сетях новую фотографию.

На ней эквадорка показала, как загорает в топлес.

Кевиам Касо.

У Кевиам есть свой бизнес — ее компания экспортирует креветки и бананы в Южную Америку и Европу. У Касо есть трое детей, а у Нобоа двое от первого брака.

Нобоа скрывал новые отношения около года. Свою возлюбленную он впервые показал лишь во время карантина — в мае 2020-го года.