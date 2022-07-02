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Девушка Нобоа показала, как загорает в зеленых стрингах топлес

Читать «СЭ» в
Кевиам Касо.
Кевиам Касо.
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Девушка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, Кевиам Касо, опубликовала у себя в социальных сетях новую фотографию.

На ней эквадорка показала, как загорает в топлес.

Кевиам Касо.
Кевиам Касо.

У Кевиам есть свой бизнес — ее компания экспортирует креветки и бананы в Южную Америку и Европу. У Касо есть трое детей, а у Нобоа двое от первого брака.

Нобоа скрывал новые отношения около года. Свою возлюбленную он впервые показал лишь во время карантина — в мае 2020-го года.

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