Девушка Игнатьева выложила фото в прозрачном платье, показав свои трусики
Аида Уразбахтина, возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева выложила новое фото у себя в соцсетях.
Девушка опубликовала свое фото в эффектном платье, сквозь которое просвечивалось ее нижнее белье.
Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети
Подписчики Уразбахтиной остались довольны ее постом.
«Красивая»
«Просто замечательная»
Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети
Уразбахтина прославилась после участия в 6-м сезоне шоу «Холостяк». Начинающая певица покинула проект в шаге до полуфинала, но ей удалось понравиться телезрителям и собрать внушительную армию поклонников.
Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети
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