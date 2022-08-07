Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 21:15

Девушка Игнатьева выложила фото в прозрачном платье, показав свои трусики

Читать «СЭ» в
Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети

Аида Уразбахтина, возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева выложила новое фото у себя в соцсетях.

Девушка опубликовала свое фото в эффектном платье, сквозь которое просвечивалось ее нижнее белье.

Аида Уразбахтина. Фото Соцсети
Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети

Подписчики Уразбахтиной остались довольны ее постом.

«Красивая»

«Просто замечательная»

Аида Уразбахтина. Фото Соцсети
Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети

Уразбахтина прославилась после участия в 6-м сезоне шоу «Холостяк». Начинающая певица покинула проект в шаге до полуфинала, но ей удалось понравиться телезрителям и собрать внушительную армию поклонников.

Аида Уразбахтина. Фото Соцсети
Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети
28
7
Читайте также
5 доступных продуктов, которые снизят уровень холестерина в крови
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Нугуманова прогулялась в платье с откровенным вырезом

«Горячо». Фигуристка Константинова показала сексуальный танец на высоких каблуках
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости