Девушка Игнатьева выложила фото в прозрачном платье, показав свои трусики

Аида Уразбахтина, возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева выложила новое фото у себя в соцсетях.

Девушка опубликовала свое фото в эффектном платье, сквозь которое просвечивалось ее нижнее белье.

Аида Уразбахтина. Фото Соцсети

Подписчики Уразбахтиной остались довольны ее постом.

«Красивая»

«Просто замечательная»

Аида Уразбахтина. Фото Соцсети

Уразбахтина прославилась после участия в 6-м сезоне шоу «Холостяк». Начинающая певица покинула проект в шаге до полуфинала, но ей удалось понравиться телезрителям и собрать внушительную армию поклонников.