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Сегодня, 09:07

Девушка футболиста Игнатьева выложила фото в микроскопических синих трусиках

Девушка футболиста Владислава Игнатьева опубликовала фото в синем купальнике
Читать «СЭ» в
Аида Уразбахтина.
Фото Личные соцсети Аиды Уразбахтиной
Аида Уразбахтина.
Фото Личные соцсети Аиды Уразбахтиной
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Аида Уразбахтина, возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка 35-летнего российского футболиста показала подписчикам снимок в миниатюрном синем купальнике, в шляпе и в солнцезащитных очках.

Уразбахтина снималась в шестом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ.

Аида Уразбахтина. Фото Личные соцсети Аиды Уразбахтиной
Аида Уразбахтина.
Личные соцсети Аиды Уразбахтиной

После окончания сезона-2021/22 Игнатьев покинул «Рубин». В сезоне-2021/22 хавбек провел 14 матчей за казанцев и забил один гол.

Владислав Игнатьев
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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