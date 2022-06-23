Девушка футболиста Игнатьева выложила фото в микроскопических синих трусиках

Аида Уразбахтина, возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка 35-летнего российского футболиста показала подписчикам снимок в миниатюрном синем купальнике, в шляпе и в солнцезащитных очках.

Уразбахтина снималась в шестом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ.

Аида Уразбахтина. Личные соцсети Аиды Уразбахтиной

После окончания сезона-2021/22 Игнатьев покинул «Рубин». В сезоне-2021/22 хавбек провел 14 матчей за казанцев и забил один гол.