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Сегодня, 11:15

Девушка футболиста Игнатьева выложила фото в лифчике и джинсовой куртке

Читать «СЭ» в
Аида Уразбахтина.
Фото Фото из соцсетей
Аида Уразбахтина.
Фото Фото из соцсетей
Аида Уразбахтина.
Фото Фото из соцсетей
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Аида Уразбахтина, возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка 35-летнего российского футболиста показала подписчикам снимок в лифчике и джинсовой куртке.

Аида Уразбахтина. Фото Фото из соцсетей
Аида Уразбахтина.
Фото из соцсетей
Аида Уразбахтина. Фото Фото из соцсетей
Аида Уразбахтина.
Фото из соцсетей

Уразбахтина снималась в шестом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ.

После окончания сезона-2021/22 Игнатьев покинул «Рубин». В сезоне-2021/22 хавбек провел 14 матчей за казанцев и забил один гол.

Владислав Игнатьев
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