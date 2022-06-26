Девушка футболиста Игнатьева выложила фото в лифчике и джинсовой куртке
Аида Уразбахтина, возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева, опубликовала новый пост в своих соцсетях.
Девушка 35-летнего российского футболиста показала подписчикам снимок в лифчике и джинсовой куртке.
Аида Уразбахтина.
Фото из соцсетей
Аида Уразбахтина.
Фото из соцсетей
Уразбахтина снималась в шестом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ.
После окончания сезона-2021/22 Игнатьев покинул «Рубин». В сезоне-2021/22 хавбек провел 14 матчей за казанцев и забил один гол.
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