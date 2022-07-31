Девушка футболиста Игнатьева снялась в фотосессии в розовых трусиках на даче

Аида Уразбахтина, возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева выложила новые фотографии в соцсетях.

Девушка устроила фотосессию на даче в розовом купальнике.

«Дача — это всегда хорошая идея», — написала Уразбахтина.

27-летняя Уразбахтина прославилась после участия в 6-м сезоне шоу «Холостяк». Начинающая певица покинула проект в шаге до полуфинала, но ей удалось понравиться телезрителям и собрать внушительную армию поклонников.

После окончания сезона-2021/22 Владислав Игнатьев покинул «Рубин». В сезоне-2021/22 хавбек провел 14 матчей за казанцев и забил один гол. В данный момент 35-летний россиянин является свободным агентом.