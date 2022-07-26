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Сегодня, 17:35

Девушка футболиста Игнатьева приняла участие в фотосессии в шубке и высоких сапогах

Читать «СЭ» в
Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети

Аида Уразбахтина, возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Она выложила кадры со своей новой фотосессии. На девушке в этот момент был надет весь откровенной наряд.

27-летняя Аида Уразбахтина прославилась после участия в 6-м сезоне шоу «Холостяк». Несмотря на то что начинающая певица покинула проект в шаге до полуфинала, ей удалось понравиться телезрителям и собрать внушительную армию поклонников.

После окончания сезона-2021/22 35-летний Игнатьев покинул «Рубин». В сезоне-2021/22 хавбек провел 14 матчей за казанцев и забил один гол.

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