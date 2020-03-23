«Девушка Бонда» Куриленко сообщила, что излечилась после коронавируса

Девушка Джеймса Бонда, украинская актриса Ольга Куриленко в своем Instagram сообщила, что излечилась от коронавируса.

— Я думаю, я полностью выздоровела, — написала Куриленко. — Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо, я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще 3-4 днем. Подняться было тяжело, усталость сумасшедшая, головная боль дикая.

Во вторую неделю температура полностью ушла, появился легкий кашель, усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном.

40-летняя Кириленко ведет очень активный подвижный образ жизни, придерживается правильного питания, а также является поклонницей восточных боевых искусств и посещала школу каратэ.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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