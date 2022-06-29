Секс-символ ММА показала фото топлес
Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант показала откровенное фото
Экс-боец UFC и BKFC Пейдж Ванзант опубликовала очередное откровенное фото в своих социальных сетях.
Она позирует топлес на фоне тропических пейзажей.
Пейдж Ванзант.
За карьеру в ММА 27-летняя спортсменка одержала 8 побед и потерпела 5 поражений. В 2020 году она перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC. Там она потерпела 2 поражения в 2 боях.
Ранее девушка принимала участие в шоу All Elite Wrestling. Она несколько раз прерывала матчи и враждовала с про-рестлершой по прозвищу Гевара.
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