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Сегодня, 15:55

Секс-символ ММА показала фото топлес

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант показала откровенное фото
Читать «СЭ» в
Пейдж Ванзант.
Пейдж Ванзант.
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Экс-боец UFC и BKFC Пейдж Ванзант опубликовала очередное откровенное фото в своих социальных сетях.

Она позирует топлес на фоне тропических пейзажей.

Пейдж Ванзант.
Пейдж Ванзант.

За карьеру в ММА 27-летняя спортсменка одержала 8 побед и потерпела 5 поражений. В 2020 году она перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC. Там она потерпела 2 поражения в 2 боях.

Ранее девушка принимала участие в шоу All Elite Wrestling. Она несколько раз прерывала матчи и враждовала с про-рестлершой по прозвищу Гевара.

Пейдж Ванзант
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