Секс-символ ММА показала фото топлес

Экс-боец UFC и BKFC Пейдж Ванзант опубликовала очередное откровенное фото в своих социальных сетях.

Она позирует топлес на фоне тропических пейзажей.

Пейдж Ванзант.

За карьеру в ММА 27-летняя спортсменка одержала 8 побед и потерпела 5 поражений. В 2020 году она перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC. Там она потерпела 2 поражения в 2 боях.

Ранее девушка принимала участие в шоу All Elite Wrestling. Она несколько раз прерывала матчи и враждовала с про-рестлершой по прозвищу Гевара.