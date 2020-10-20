«Детский бред взрослеющего организма». Сильный пост актрисы Арзамасовой поразил подписчиков

Актриса Елизавета Арзамасова, девушка вице-чемпиона Олимпиады и хореографа Ильи Авербуха опубликовала в Instagram архивное фото.

«Этот снимок о-о-очень «из сундука». Ему уже несколько лет. Он исчез из ленты вместе с другими во время взлома страницы, — написала Арзамасова в Instagram. — А я даже помню, Что я тогда написала под этой фотографией, потому что сначала написать хотелось много чего. Переполняли разные полярные чувства, новые осмысления, новый взгляд на происходящее, на людей, казавшихся близкими, на поступки тех, кто был «далеким», но виделся таким «приличным» и «понимающим», на то, как нужно самой просить прощения у тех, кого вольно или невольно обидела, про то, как расставаться с людьми интеллигентно, чтобы потом в обществе не обижать их своей неприветливостью, и вообще про тонкости передвижения в этом мире между людьми, про деликатности.

Короче... Куча всего! Ибо навалилось тогда всё разом! И больше всего хотелось какого-то вселенского великодушия. Наивно, но факт. Или чтобы меня по головке погладили за терпение или за какие-то важные и твердые решения, или даже за плохие поступки поддержали. Детский бред взрослеющего организма.

А потом вдруг отрезвилась и подумала: «А я-то сильнее многих, с кем были связаны мои мысли». Смотрю вокруг — простор! Дорога широкая! Солнце красиво уходит за горизонт! Воздух прозрачный... И написала: «Люди, я вас люблю»! И это было самой большой правдой".