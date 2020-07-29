«День рождения у Маэстро, и этим все сказано». Навка поздравила Игоря Крутого с 66-летием

Бывшая фигуристка Татьяна Навка опубликовала новый пост в Instagram.

— 66 лет в 2020 году. День рождения у Маэстро, и этим все сказано! — написала Навка. — Дорогой, замечательный, душевный и бесконечно талантливый Игорь Крутой, в этот самый лучший день принимайте поздравления, будьте в центре внимания, любви и заботы! Пусть творческая муза не покидает никогда, успешные проекты выстраиваются в очередь, окружают только любимые и родные, здоровье крепчает, а успех всегда идет рядом!

Ровно год назад отмечали ваш юбилей, как быстро пролетело время! Но, несмотря на все времена, одно остается неизменным — Человек, музыку которого любят и знают не только в нашей стране, но и во всем мире, достоин бесконечных оваций!