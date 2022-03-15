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Сегодня, 17:02

Дарья Карпина показала детскую фотографию мужа

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья и Валерий Карпины.
Фото Instagram

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, опубликовала новую запись в Telegram-канале.

Дарья выложила фото супруга в детстве. «А кто это?» — подписала фотографию Карпина.

10 марта Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов».

Карпин возглавляет главную команду страны с 23 июля 2021 года. В «Ростове» Карпин работал с 2017 по 2021 год. Изначально планировалось, что полгода он будет совмещать работу, но 2 августа тренер объявил об уходе из клуба.

Валерий Карпин
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