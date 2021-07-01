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Дарья Карпина: «Обидно слышать, что если ты женщина, то сразу идешь варить щи и не смотришь футбол»

22:46
Дарья Карпина. Фото Instagram
Дарья Карпина. Фото Instagram
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Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, ответила на вопрос о возможном назначении ее мужа на аналогичный пост в сборной России и рассказала о своем понимании футбола.

«Как я смотрю на то, что Карпин может возглавить сборную России? Я даже об этом не думаю, если честно. С Яной Ионовой мы так часто и много спорим о футболе, поддерживаем разные беседы. Не говорю, что очень хорошо в нем разбираюсь, но написать какой-то комментарий я могу. Не говорю сейчас про нашу команду («Ростов»).

Этот строй, что если ты женщина, то ты сразу уходишь на тот план, где варишь щи и не смотришь футбол — это обидно", — сказала Дарья Карпина в прямом эфире в Instagram.

Валерий и Дарья Карпины официально зарегистрировали брак летом 2017 года. У них родились две дочери — Дарья и Александра.

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