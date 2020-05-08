«Что за пожар». Жена Кокорина поразила подписчиков стильными фотографиями

Дарья Валитова, супруга форварда «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 29-летнего российского футболиста показала снимки в строгом черном костюме и майке в блестках.

«Скука, она такая», — подписала фото Валитова.

«Ну что за пожар», — отреагировал подписчик, оставив комментарий под постом.