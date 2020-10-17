Заслуженный тренер СССР, председатель жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова оценила выступление певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Бузова в паре с олимпийским чемпионом Сочи в командном турнире Дмитрием Соловьевым в третьем выпуске шоу Первого канала предстала в образе ведьмы под композицию из фильма «Последний охотник на ведьм».

— Когда одно переползает в другое, связки имеют большое значение, — сказала Тарасова. — Если я на связках вижу, что вы покачнулись или как неваляшка сделали, ниточка, которая связывает номер, прерывается. Я смотрю элементы, но у меня не связывается общее впечатление от номера. Есть недочеты, над ними надо работать. Но то, что вы ведьмушка, это видно.

Бузова расплакалась после номера на «Ледниковом периоде»