«Что может быть милее?» Жена Овечкина показала, как старший сын познакомился с новорожденным братом

Анастасия Шубская, супруга капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 34-летнего российского хоккеиста показала совместное фото сына Сергея и его новорожденного брата Ильи.

27 мая 2020-го Овечкин стал отцом во второй раз. На свет появился мальчик, которого назвали Ильей.

«А мы уже дома. Ну что может быть милее?!» — написала в Instagram Анастасия.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го в День семьи, любви и верности.

18 августа 2018 года в семье Овечкиных родился сын Сергей, названный в честь умершего брата хоккеиста.