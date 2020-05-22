«Что хотят мужчины?» Жена Малафеева опубликовала откровенное фото

Екатерина Малафеева, жена экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, опубликовала пост в своем Instagram. Она поделилась своим мнением о семейных проблемах.

— Он и я! Любовь завертелась восемь лет назад, мы подпитываем друг друга, даже когда хочется задушить, — написала Малафеева. — Хотя сейчас сложное время для нашей семьи, мы стали более придирчивыми, слышать друг друга становится всё сложнее, мы стараемся сохранять спокойствие и быть терпимее к обстоятельствам 24/7. Дарим любовь, но взгляды расходятся, и нас колбасит, уйти в тишину и ждать новой волны — это мой подход. Что хотят мужчины?