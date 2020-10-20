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Член сборной России по акробатике Алена Кулакова продает места крестных своего будущего ребенка за новые IPhone и MacBook

20:37
Алена Кулакова. Фото Instagram
Алена Кулакова. Фото Instagram

Член сборной России по акробатике Алена Кулакова в Instagram сообщила о беременности и предложила всем желающим стать крестными будущего ребенка.

«Сейчас для всех будет шок, прошу с пониманием отнестись и без осуждения — я беременна. Принимаю поздравления, и для тех, кто очень давно хотел завести ребёнка, но не получается — готова предложить вам места крестных родителей за IPhone и MacBook. Все условия — в direct.

Все-таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребенком, а с IPhone и крестными — немного легче и мне и моему ребенку", — написала Кулакова.

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