Член сборной России по акробатике Алена Кулакова продает места крестных своего будущего ребенка за новые IPhone и MacBook

Член сборной России по акробатике Алена Кулакова в Instagram сообщила о беременности и предложила всем желающим стать крестными будущего ребенка.

«Сейчас для всех будет шок, прошу с пониманием отнестись и без осуждения — я беременна. Принимаю поздравления, и для тех, кто очень давно хотел завести ребёнка, но не получается — готова предложить вам места крестных родителей за IPhone и MacBook. Все условия — в direct.

Все-таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребенком, а с IPhone и крестными — немного легче и мне и моему ребенку", — написала Кулакова.