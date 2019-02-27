Черный ей явно к лицу. Вы остолбенеете от этого фото Шараповой

Серебряная призерка Олимпиады 2012 года в Лондоне, обладательница некалендарного "Большого шлема", россиянка Мария Шарапова опубликовала фото в черном платье в своем Инстаграме.

Отметим, что ранее спортсменка поразила всех своим нарядом на вечеринке Vanity Fair после церемении вручения "Оскара" в Лос-Анджелесе.

Напомним, Шарапова снялась с супертурнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы правого плеча. Спортсменка третий раз в сезоне отказалась от участия в соревнованиях по состоянию здоровья.