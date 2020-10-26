Чемпионка мира по синхронному плаванию показала откровенное фото в мокром бикини

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала в своем Instagram новую сториз в черном купальнике.

На фото 19-летняя россиянка вылезает из бассейна, оперевшись руками на бортик бассейна.

Субботина также является двукратной чемпионкой Европы (дважды в 2018-м, Глазго).

Новая сториз Варвары Субботиной pic.twitter.com/qQsmQotY23 — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) October 26, 2020

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию показала фото без лифчика. В одной майке