Чемпионка мира по синхронному плаванию показала откровенное фото в мокром бикини
09:40
Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала в своем Instagram новую сториз в черном купальнике.
На фото 19-летняя россиянка вылезает из бассейна, оперевшись руками на бортик бассейна.
Субботина также является двукратной чемпионкой Европы (дважды в 2018-м, Глазго).
Новая сториз Варвары Субботиной pic.twitter.com/qQsmQotY23— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) October 26, 2020
Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию показала фото без лифчика. В одной майке
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