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Чемпионка мира по синхронному плаванию показала откровенное фото в мокром бикини

09:40
Варвара Субботина. Фото instagram.com
Варвара Субботина. Фото instagram.com

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала в своем Instagram новую сториз в черном купальнике.

На фото 19-летняя россиянка вылезает из бассейна, оперевшись руками на бортик бассейна.

Субботина также является двукратной чемпионкой Европы (дважды в 2018-м, Глазго).

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию показала фото без лифчика. В одной майке

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