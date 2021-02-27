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«Человек доволен и выключает телефон». Сидорова после недопуска на чемпионат Европы поехала на море

22:27
Анжелика Сидорова. Фото Instagram
Анжелика Сидорова. Фото Instagram
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Чемпионка мира-2019 по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова уехала на море. Ранее легкоатлетка объявила о завершении сезона из-за недопуска россиян на чемпионат Европы.

«Человек нашел море и серф. Человек доволен и выключает телефон, не скучайте», — написала Сидорова в Instagram.

Публикация от Anzhelika Sidorova (@aanzh)

24 февраля, стало известно, что российские легкоатлеты не получат нейтральный статус и не смогут принять в чемпионате Европы, который пройдет с 5 по 7 марта в Польше.

Из-за дисквалификации ВФЛА за допинговые нарушения россияне с 2017 года вынуждены получать индивидуальные допуски для участия в международных турнирах в нейтральном статусе.

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