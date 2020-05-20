«Cамый дорогой футболист мира». Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ

Нападающий «ПСЖ» Неймар и его возлюбленная Наталья Барулич попали на обложку июньского выпуска российского журнала GQ.

«Парни не плачут» — это не про Неймара­. Он достаточно­ сильный, чтобы­ не стесняться­ своих эмоций. Сегодня самый дорогой футболист мира напоминает нам о том, что ­по-настоящему дорого, и переходит из нападения в защиту близких и того мира, в котором мы живем", — написано в анонсе нового номера GQ.

Ранее 28-летняя русско-американская модель Барулич, которая также является певицей и диджеем, подтвердила, что у нее роман с 28-летним бразильцем.