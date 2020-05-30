Бывшая жена украинского защитника рассказала, как делила его с законной женой и ребенком

Бывшая жена украинского защитника «Ризеспора» Николая Морозюка Ирина Морозюк рассказала, что некоторое время встречалась с ним, когда он был в отношениях с другой женщиной.

— Коля был очень гулящий. Я потом об этом узнала потом, у них ребенок даже общий есть, — сказала Ирина Морозюк в интервью Youtube-каналу «Олицкая». — Когда мы перестали с ним общаться на полгода, она забеременела. Я об этом не знала. Потом уже узнала. Но он не планировал, что со мной получится. Думал, пару дней потусить.

Нам было тяжело. Но мы не могли справиться со своими чувствами, не могли отпустить друг друга. Мы общались, плакали до пяти утра. Я говорила: «Не надо, не уходи, ты может, со мной повстречаешься месяц-другой». И мы какое-то время встречались в тайне, в статусе любовницей.

Я когда приезжала в Донецк, он снимал мне квартиру, он жил с семьей и приходил ко мне.