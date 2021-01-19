Бывшая жена украинского футболиста Морозюк: «Не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Кто-то да захочет секса»

Ирина Морозюк, бывшая жена украинского футболиста турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка и президент львовского ФК «Лион», заявила в интервью «СЭ», что не верит в дружбу между мужчиной и женщиной, а также высказалась о съемках с Александром Алиевым и Артемом Милевским.

— Недавно вы стали сниматься в YouTube-канале с Александром Алиевым и Артемом Милевским. Чем вас зацепил этот проект?

— Для меня все футболисты являются некой семьей... Не знаю, как это объяснить. Они меня пригласили к себе, и мы на этом фоне сдружились. А то мне многие пишут, что я мучу то с Темой, то с Сашей... Ничего подобного! Это всего лишь дружба и эфиры.

— Кто-то из нынешних футболистов подкатывает к вам?

— Сейчас — да, но когда я была в отношениях, то в открытую до этого не доходило. И среди них никогда не было ни Алиева, ни Милевского.

— Вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной?

— Нет, не верю — кто-то да захочет секса. Но мы не сближаемся Сашей и Темой настолько, чтобы это переросло во что-то большее.

— Милевский говорил в одном из интервью о сексе с Тиной Канделаки. Не осуждаете?

— Я не настолько близко знаю Тему. Но мне кажется, ему по фиг на ее мнение, либо у него вот такое отношение, что сказать об этом — нормально. Думаю, это все не со зла.

Полностью интервью с Ириной Морозюк читайте здесь

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)