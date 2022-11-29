Бывшая жена Мамаева опубликовала новое фото в очень необычных очках

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала новое фото в социальных сетях.

На снимке девушка позирует в огромных очках необычной формы.

Алана Мамаева. Фото Соцсети

Футболист Павел Мамаев и модель Алана Мамаева развелись в марте 2021 года. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака Алекса.

После развода дети остались жить с матерью. Сейчас пара через суд делит совместно нажитое имущество.