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Бывшая жена Мамаева опубликовала новое фото в очень необычных очках

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Алана Мамаева.
Фото Соцсети
Алана Мамаева.
Фото Соцсети
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Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала новое фото в социальных сетях.

На снимке девушка позирует в огромных очках необычной формы.

Алана Мамаева. Фото Соцсети
Алана Мамаева.
Фото Соцсети

Футболист Павел Мамаев и модель Алана Мамаева развелись в марте 2021 года. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака Алекса.

После развода дети остались жить с матерью. Сейчас пара через суд делит совместно нажитое имущество.

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