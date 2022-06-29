Бывшая жена Кокорина выложила фото в купальнике со следами песка на ягодицах

Дарья Валитова, бывшая супруга нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выложила новое фото в своих в соцсетях.

Девушка, явно красуясь своими формами, опубликовала снимки в купальнике на берегу моря.

Дарья Валитова.

Подписчики положительно отреагировали на новые фотографии Валитовой.

«Очень красивое фото!»

«Красотка».

«Cute!»

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.