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Сегодня, 17:00

Бывшая жена Кокорина выложила фото в купальнике со следами песка на ягодицах

Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Дарья Валитова.
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Дарья Валитова, бывшая супруга нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выложила новое фото в своих в соцсетях.

Девушка, явно красуясь своими формами, опубликовала снимки в купальнике на берегу моря.

Дарья Валитова.
Дарья Валитова.

Подписчики положительно отреагировали на новые фотографии Валитовой.

«Очень красивое фото!»

«Красотка».

«Cute!»

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.

Дарья Валитова
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