Бывшая жена Кокорина выложила фото в купальнике со следами песка на ягодицах
Дарья Валитова, бывшая супруга нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выложила новое фото в своих в соцсетях.
Девушка, явно красуясь своими формами, опубликовала снимки в купальнике на берегу моря.
Дарья Валитова.
Подписчики положительно отреагировали на новые фотографии Валитовой.
«Очень красивое фото!»
«Красотка».
«Cute!»
Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.
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