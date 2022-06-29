«Какие же формы». Бывшая жена Кокорина выложила фото в изящном купальнике

Бывшая жена Кокорина выложила фото в купальнике с пляжа

Дарья Валитова, бывшая супруга нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина выложила новое фото у себя в соцсетях.

Девушка опубликовала снимки в купальнике на берегу моря.

«Теплые воспоминания», — подписала пост Валитова.

Дарья Валитова. Соцсети

Дарья Валитова. Соцсети

Подписчики восторженно отреагировали на новые фотографии Валитовой:

«Огонь!»

«Какие же формы»

«Как же красиво!»

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.