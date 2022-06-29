«Какие же формы». Бывшая жена Кокорина выложила фото в изящном купальнике
Бывшая жена Кокорина выложила фото в купальнике с пляжа
Дарья Валитова, бывшая супруга нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина выложила новое фото у себя в соцсетях.
Девушка опубликовала снимки в купальнике на берегу моря.
«Теплые воспоминания», — подписала пост Валитова.
Дарья Валитова.
Соцсети
Дарья Валитова.
Соцсети
Подписчики восторженно отреагировали на новые фотографии Валитовой:
«Огонь!»
«Какие же формы»
«Как же красиво!»
Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.
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