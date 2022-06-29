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Сегодня, 09:13

«Какие же формы». Бывшая жена Кокорина выложила фото в изящном купальнике

Бывшая жена Кокорина выложила фото в купальнике с пляжа
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Соцсети

Дарья Валитова, бывшая супруга нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина выложила новое фото у себя в соцсетях.

Девушка опубликовала снимки в купальнике на берегу моря.

«Теплые воспоминания», — подписала пост Валитова.

Дарья Валитова. Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Соцсети
Дарья Валитова. Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Соцсети

Подписчики восторженно отреагировали на новые фотографии Валитовой:

«Огонь!»

«Какие же формы»

«Как же красиво!»

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.

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