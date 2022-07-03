Бывшая жена Кокорина выложила фото в коротких шортиках
Дарья Валитова, бывшая супруга нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выложила новое фото у себя в соцсетях. Девушка показала снимок в коротких шортах, подчеркивающих ее подтянутую фигуру.
«Теперь фото только в одежде», — подписала снимок Валитова.
Дарья Валитова.
Соцсети
Ранее 15-летняя тансовщица Тоня Худякова опубликовала фотографию с футболистом, его сыном и Валитовой. Скорее всего, компания вместе проводила отпуск.
Кокорин также опубликовал снимок с Худяковой.
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