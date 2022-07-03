Бывшая жена Кокорина выложила фото в коротких шортиках

Дарья Валитова, бывшая супруга нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выложила новое фото у себя в соцсетях. Девушка показала снимок в коротких шортах, подчеркивающих ее подтянутую фигуру.

«Теперь фото только в одежде», — подписала снимок Валитова.

Дарья Валитова. Соцсети

Ранее 15-летняя тансовщица Тоня Худякова опубликовала фотографию с футболистом, его сыном и Валитовой. Скорее всего, компания вместе проводила отпуск.

Кокорин также опубликовал снимок с Худяковой.