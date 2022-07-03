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Сегодня, 09:05

Бывшая жена Кокорина выложила фото в коротких шортиках

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
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Дарья Валитова, бывшая супруга нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выложила новое фото у себя в соцсетях. Девушка показала снимок в коротких шортах, подчеркивающих ее подтянутую фигуру.

«Теперь фото только в одежде», — подписала снимок Валитова.

Дарья Валитова. Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Соцсети

Ранее 15-летняя тансовщица Тоня Худякова опубликовала фотографию с футболистом, его сыном и Валитовой. Скорее всего, компания вместе проводила отпуск.

Кокорин также опубликовал снимок с Худяковой.

Александр Кокорин
Дарья Валитова
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