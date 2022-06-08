Бывшая жена Кокорина игриво похвасталась пышной грудью в сводящем с ума купальнике
Бывшая жена Кокорина выложила фото с пляжа в купальнике
Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выложила новую фотографию у себя в соцсетях.
Она опубликовала фотографию с пляжа в черном купальнике.
Дарья Валитова.
Соцсети Дарьи Валитовой
Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.
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