Бывшая жена Кокорина игриво похвасталась пышной грудью в сводящем с ума купальнике

Бывшая жена Кокорина выложила фото с пляжа в купальнике

Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выложила новую фотографию у себя в соцсетях.

Она опубликовала фотографию с пляжа в черном купальнике.

Дарья Валитова. Соцсети Дарьи Валитовой

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.