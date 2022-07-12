Бывшая жена Кокорина рассказала, сколько пьет алкоголя

Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина рассказала, сколько пьет алкоголя.

Девушка рассказала об этом, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков в соцсетях.

«А вы часто пьете алкоголь», — спросил подписчик Валитовой.

«Очень-очень редко», — ответила бывшая жена форварда «Фиорентины».

Ответ Дарьи Валитовой подписчику.

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.