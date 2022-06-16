Бывшая жена Кокорина продемонстрировала большую грудь в обтягивающем топике

Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выложила новые фото в социальных сетях.

Девушка опубликовала снимки в обтягивающем топике.

Дарья Валитова. Из личного архива

Дарья Валитова. Из личного архива

Ранее Валитова выложила откровенные фото в белье, подчеркивающем ее фигуру.

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.