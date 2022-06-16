Бывшая жена Кокорина продемонстрировала большую грудь в обтягивающем топике
Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выложила новые фото в социальных сетях.
Девушка опубликовала снимки в обтягивающем топике.
Дарья Валитова.
Из личного архива
Дарья Валитова.
Из личного архива
Ранее Валитова выложила откровенные фото в белье, подчеркивающем ее фигуру.
Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.
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