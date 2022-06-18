Бывшая жена Кокорина показала фото без макияжа из спортзала

Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выложила новую фотографию у себя в соцсетях. Она показала фото из спортивного зала.

Причем на фотографии Валитова позирует рядом с Тоней Худяковой.

Дарья Валитова и Тоня Худякова (справа).

15-летняя Тоня Худякова — дочь известного клипмейкера Павла Худякова, который снимал музыкальные видео таким звездам, как МакSим, Дима Билан, Сергей Лазарев, Тимати и многим другим.

В сентябре 2021 года Худякова стала победителем первенства Америки и чемпионата мира по бальным танцам.