«Вот это арбузы». Бывшая жена Кокорина похвасталась формами в золотом платье
Дарья Валитова, бывшая супруга российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях. Девушка показала подписчикам фотографии в коротком золотом платье.
Дарья Валитова.
Личные соцсети
Дарья Валитова.
Личные соцсети
Пользователи положительно отреагировали на новое фото Дарьи Валитовой.
arkan_dyumin: Огонь
sidorenko9357: Богиня
tomatun85: А можно полегче?
Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.
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