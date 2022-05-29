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Сегодня, 09:45

«Вот это арбузы». Бывшая жена Кокорина похвасталась формами в золотом платье

Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Личные соцсети
Дарья Валитова.
Фото Личные соцсети
Дарья Валитова.
Фото Личные соцсети
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Дарья Валитова, бывшая супруга российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях. Девушка показала подписчикам фотографии в коротком золотом платье.

Дарья Валитова. Фото Личные соцсети
Дарья Валитова.
Личные соцсети
Дарья Валитова. Фото Личные соцсети
Дарья Валитова.
Личные соцсети

Пользователи положительно отреагировали на новое фото Дарьи Валитовой.

arkan_dyumin: Огонь

sidorenko9357: Богиня

tomatun85: А можно полегче?

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.

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