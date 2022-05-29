«Вот это арбузы». Бывшая жена Кокорина похвасталась формами в золотом платье

Дарья Валитова, бывшая супруга российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях. Девушка показала подписчикам фотографии в коротком золотом платье.

Дарья Валитова. Личные соцсети

Дарья Валитова. Личные соцсети

Пользователи положительно отреагировали на новое фото Дарьи Валитовой.

arkan_dyumin: Огонь

sidorenko9357: Богиня

tomatun85: А можно полегче?

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.