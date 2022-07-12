«Минимум сделала бы как у Ким». Экс-жена Кокорина ответила на вопрос о пластике ягодиц

Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина ответила на вопрос о том, делала ли она себе пластическую операцию на ягодицах.

Один из подписчиков девушки спросил у нее в социальных сетях: «Вы что, вставили импланты в ягодицы?»

«Что за бред? Если бы я это сделала, то сделала бы как у Ким (Кардашьян. — Прим. «СЭ»)», — ответила Валитова.

Ответ Дарьи Валитовой подписчику.

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.