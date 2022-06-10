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Сегодня, 08:50

«Тигрица». Бывшая жена Кокорина похвасталась длинными ногами в короткой юбке

Дарья Валитова показала фотографии в топике и короткой юбке
Сергей Разин
корреспондент
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Дарья Валитова.
Фото Соцсети

Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новые фотографии в соцсетях.

Валитова выложила фото в топике и короткой юбке. Подписчики оценили пост девушки: «Ноги с Юпитера, глаза с созвездия Медведицы», «Звезда», «Красотка», «Тигрица», «Невероятная».

Дарья Валитова. Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Соцсети

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.

Александр Кокорин
Дарья Валитова
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