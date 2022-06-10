«Тигрица». Бывшая жена Кокорина похвасталась длинными ногами в короткой юбке
Дарья Валитова показала фотографии в топике и короткой юбке
Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новые фотографии в соцсетях.
Валитова выложила фото в топике и короткой юбке. Подписчики оценили пост девушки: «Ноги с Юпитера, глаза с созвездия Медведицы», «Звезда», «Красотка», «Тигрица», «Невероятная».
Дарья Валитова.
Соцсети
Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.
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