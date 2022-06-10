«Тигрица». Бывшая жена Кокорина похвасталась длинными ногами в короткой юбке

Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новые фотографии в соцсетях.

Валитова выложила фото в топике и короткой юбке. Подписчики оценили пост девушки: «Ноги с Юпитера, глаза с созвездия Медведицы», «Звезда», «Красотка», «Тигрица», «Невероятная».

Дарья Валитова. Соцсети

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.