Бывшая жена Кержакова стала членом совета по культуре при Госдуме. В 2018 году она лечилась от наркозависимости

Бывшая жена экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова, Милана Тюльпанова сообщила у себя в Instagram, что стала членом совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме.

— Мои дорогие, я вам не рассказывала, боялась хвастаться раньше времени, но теперь могу смело сказать: я член основного состава Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации! И теперь, среди других деятелей культуры и экспертов в различных областях культуры, я буду помогать Молодежному парламенту при ГД ФС РФ в области выработки законодательных предложений и формирования законотворческой повестки в области культуры. Пока это все для меня очень волнительно и неизвестно, но я надеюсь, что мы вместе реализуем много достойных и нужных проектов, — написала у себя в Instagram Тюльпанова.

В 2018 году Тюльпанова призналась, что лечилась от наркозависимости. По ее словам, из-за проблем с запрещенными веществами Кержаков забрал у нее их общего сына. Весной 2019 года Кержаков и Тюльпанова развелись.